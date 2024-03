Università: Mattarella, ‘propulsore crescita capitale umano vera forza Paese’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Rivolgo il più caloroso saluto a tutti i partecipanti all’evento ‘Università svelate’ che si svolge per celebrare la prima Giornata nazionale delle Università, istituita dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. ‘Svelare le Università’ significa mettere in rilievo il ruolo cruciale svolto dagli Atenei nella formazione culturale dei giovani e, dunque, nello sviluppo della Repubblica. Significa rafforzare le connessioni tra centri di cultura e ricerca e comunità, contribuendo alla diffusione della conoscenza, alla partecipazione alla vita pubblica, al consolidamento della coesione sociale. Significa saper guardare al futuro”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente Crui -Conferenza dei rettori delle università italiane- Giovanna Iannantuoni.

“La promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, principio fondamentale sancito dalla Costituzione, trova nella preziosa attività degli Atenei -ricorda il Capo dello Stato- un propulsore privilegiato per la crescita del capitale umano, vera forza del Paese. Oggi, aprendo al pubblico le strutture, i complessi monumentali e museali in cui hanno sede, le Università colgono l’occasione di mostrare la loro missione, incrementando la loro stessa identità. A tutti gli Atenei va l’apprezzamento per la loro attività e l’auspicio che continuino ad essere, come lo sono stati nei secoli, fattore di coesione e innovazione”.