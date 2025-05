Università: Mattarella ricorda Ciampi, ‘sincero interesse per presidio fondamentale democrazia’

30 Maggio 2025

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “La intitolazione dell’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia alla memoria del presidente Carlo Azeglio Ciampi onora l’impegno da lui profuso per il Paese nei diversi ruoli che la Repubblica gli ha affidato. Protagonista nel contesto europeo e internazionale, Carlo Azeglio Ciampi ha sempre espresso limpide lezioni di dedizione alle istituzioni che ha guidato e un sincero interesse per il ruolo della cultura e della formazione, riconoscendo nell’università un presidio fondamentale di democrazia, coesione civile e progresso. L’omaggio reso alla sua figura merita vivo apprezzamento”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini.