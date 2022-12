Università: Milano-Bicocca offre oltre 40 assunzioni a tempo indeterminato

Dicembre 14, 2022

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – L’università di Milano-Bicocca cerca nuovi talenti, diplomati e laureati, da assumere a tempo indeterminato. Lo rende noto l’ateneo, precisando che le posizioni aperte sono 42, dai profili junior a figure esperte, dalle nuove professioni digitali a quelle più tradizionali, e sono consultabili sul sito dell’università.

In Bicocca, spiegano dall’ateneo, c’è posto per data analyst, programmatori ed esperti di tecnologie cloud in grado di sviluppare e gestire servizi per la comunità accademica e garantirne la sicurezza informatica; bibliotecari, archivisti e esperti in campo museale per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dell’università con l’obiettivo, tra gli altri, della creazione di un ‘museo diffuso Bicocca’; specialisti in ambito comunicazione e organizzazione di eventi che si occuperanno di promuovere l’immagine di Milano-Bicocca sui canali on e offline.

Neolaureati ed esperti in campo giuridico potranno entrare a far parte del team che si occupa, tra le altre materie, di garantire la privacy dei suoi utenti e di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per chi sogna un lavoro nel mondo della ricerca sono presenti opportunità per figure che si occuperanno di trasferimento tecnologico, divulgazione scientifica e public engagement, valorizzando i risultati della ricerca multidisciplinare e lavorando fianco a fianco con scienziati, imprenditori e protagonisti dell’innovazione. Come ateneo in continua crescita, inoltre, Milano-Bicocca necessita anche di figure per la gestione contabile delle unità dipartimentali e per rafforzare il team che si occupa di selezione del personale da impiegare in progetti di ricerca nazionali e internazionali. Per candidarsi è necessario consultare i bandi di concorso attivi e presentare la domanda di partecipazione online entro le date di scadenza previste dai singoli bandi. In aggiunta alle 42 posizioni aperte da oggi, dal 21 dicembre sarà possibile presentare la domanda per altri 6 bandi di concorso per altrettanti posti per diplomati e laureati.