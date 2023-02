Università: Montaruli, ‘accanto a fragilità studenti’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Con solo va garantito un supporto psicologico negli atenei, ma dobbiamo realizzare una visione di diritto allo studio che veda iniziare l’orientamento ben prima. Un orientamento che proceda con costanza e culmini nella formazione superiore, con un tutoraggio effettivo, con figure di riferimento nella vita universitaria, costruendo il percorso migliore per valorizzare il talento”. Lo scrive il sottosegretario al ministero dell’Università e ricerca Augusta Montaruli in una lettera pubblicata da Skuola.net a due settimane dal suicidio di una giovane allo Iulm di Milano.

Un fatto che “ha scosso profondamente tutto il mondo universitario e studentesco. Credo – si legge ancora – sia indispensabile impegnarci tutti a non abbassare la guardia, continuare a tenere costantemente un faro acceso su questo tema che coinvolge un’intera generazione. Quella che comunemente viene chiamata imperfezione è insita nel nostro straordinario essere – non mi stancherò mai di dirlo – unici e irripetibili, con le nostre sfumature, sensibilità, talenti, aspettative, storie e anche difficoltà”.

Per Montaruli, nell’università, “la ricerca dell’eccellenza rimane un valore, se intesa come impegno alla valorizzazione del proprio talento. Credo invece che in questi anni si sia stati carenti nel fornire ai ragazzi gli strumenti per questa valorizzazione. Vi è – prosegue il sortosegretario al Mur – un approccio ancora miope all’orientamento, concepito come un momento estemporaneo, relegato per lo più alla conclusione di un ciclo scolastico, anziché essere considerato come un fattore costante durante la scuola prima e l’università poi” e dunque , per sostenere gli studenti e valorizzare i loro talenti vanno create “quelle condizioni affinchè ogni persona possa accedere alle varie fasi della propria formazione in modo autenticamente libero”.