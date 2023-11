Università: Palermo, alla Lumsa seminario su scuole di frontiera con Cesare Moreno

Novembre 27, 2023

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) – “Quartieri a rischio e scuole di frontiera: oltre la retorica”: è il titolo dell’incontro organizzato il 29 novembre alle 10 dal Dipartimento della Lumsa di Palermo con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in occasione della presentazione della nuova edizione del libro di Carla Melazzini, “Insegnare al principe di Danimarca” edito da Sellerio. Sarà un seminario che si terrà alla presenza di Cesare Moreno dell’associazione maestri di strada. Dopo i saluti di Antonino Pulvirenti, vicedirettore del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione e di Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si terrà la discussione a partire dai contributi raccolti dal professore Vincenzo Schirripa, docente di Storia dell’educazione, fra scuole, università e associazionismo di iniziativa educativa e sociale.