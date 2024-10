Università: Patuanelli, ‘opposizioni contrarie a non escludere telematiche per Medicina’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato per proporre delle migliorie a un testo iniziale che era peggiore di quello che è uscito. Nonostante questo, il non accoglimento di alcune richieste delle opposizioni, come quella di escludere le università telematiche dal semestre iniziale di chi poi potrà accedere al percorso nella facoltà di Medicina e Chirurgia è uno degli elementi cardine che ci ha portato a non votare il mandato al relatore”. Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle, intervenendo alla conferenza stampa organizzata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in merito alla Legge delega sull’accesso programmato e il test d’ingresso alla facoltà di medicina.

“Superare il test d’ingresso era sicuramente uno dei nostri obiettivi, abbiamo sempre cercato di farlo, oggi c’è un passo in avanti ma che non ci soddisfa pienamente”, conclude Patuanelli.