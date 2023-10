Università: Schlein incontra studenti in protesta fuori Camera, ‘Pd al vostro fianco’**

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Elly Schlein ha incontrato gli studenti che da ieri hanno piantato delle tende fuori dalla Camera per protestare contro il caro affitti e per il diritto allo studio. “Una battaglia giusta. Il Pd ha dato piena disponibilità sin dall’inizio delle protesta degli studenti a portare in Parlamento le istanze per il diritto allo studio”, ha detto la segretaria dem.

“Un diritto che viene completamente negato nella manovra del governo e su cui la destra non ha alcuna visione per il futuro. Non ci sono risorse come non ce ne sono contro il caro affitti. Affitti non sostenibili significa anche minare il diritto allo studio, che è un diritto costituzionale. Noi siamo al loro fianco”.