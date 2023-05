Università: Silvestri, ‘governo Meloni non ha orecchie su caro-affitti’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Questo pomeriggio siamo andati a portare la nostra solidarietà e il nostro pieno sostegno agli studenti al MIUR e della Sapienza che stanno dormendo in tenda per protestare contro il caro affitti. Per loro e per le tante persone in difficoltà, il governo Meloni non ha orecchie. Così come non le ha per chi non riesce a pagare un mutuo”. Lo scrive su Facebook Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Noi abbiamo proposto di rifinanziare il fondo che aiutava questi ragazzi con l’affitto – prosegue l’esponente pentastellato -, ma anche di tassare gli extraprofitti di alcune banche che stanno facendo utili miliardari sui rincari sui mutui per istituire un fondo e sostenere chi non ce la fa a pagarlo. Ma niente, nessuna risposta. Noi però continueremo a dirlo al governo Meloni. Fino a che non lasceranno in pace queste persone, noi non lasceremo in pace loro”.