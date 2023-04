Università: ‘Smart&Hack’ lancia sfide per giovani talenti dell’innovazione

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Arriva a Roma ‘Smart&Hack’, il talent dell’innovazione che per due giorni coinvolgerà studenti da tutta Italia nelle quattro sfide lanciate da varie aziende sulle città intelligenti e sostenibili. L’iniziativa, promossa dalla società di selezione Risorse, è stata presentata questa mattina presso la facoltà di Ingegneria civile e industriale dell’università La Sapienza di Roma. Giunta alla quinta edizione, si pone l’obiettivo di ridurre il gap tra università e lavoro e di favorire l’avvio di percorsi professionali. La manifestazione si svolgerà il prossimo 9 maggio in digitale presso la Casa delle tecnologie emergenti e il 10 maggio presso Palazzo Valentini e avrà come tema ‘Smart City: come una cultura più inclusiva e sostenibile può offrire un’esperienza migliore alla community’.

Ideata durante la pandemia, la competizione online vedrà protagonisti giovani innovatori delle università italiane tra cui La Sapienza di Roma, l’università di Roma Tor Vergata, la Luiss Business School, l’università di Catania, l’università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’università Federico II di Napoli, l’università di Bologna, l’università di Parma, l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’università Bicocca di Milano. A prendere parte saranno anche gli studenti degli istituti tecnici superiori di diverse regioni italiane.

I concorrenti avranno il compito di sviluppare nell’arco di otto ore progetti innovativi, mettendosi alla prova con una delle sfide lanciate rispettivamente da Avio, Dea Capital, Fondazione EuroRoma 2024 e Zucchetti. In palio per il team vincitore ci sarà un doppio premio: l’avvio della collaborazione con l’azienda che avrà lanciato la sfida e buoni Amazon per un totale di 1.500 euro per team. Alla squadra che presenterà il progetto più innovativo, ‘Smart&Hack Innovation Award’, sarà data la possibilità di partecipare con un keynote speech all’evento ‘Summit Venti23’, il 23 novembre 2023 a Roma, organizzato da Innovation Manager Hub, la prima Community dedicata al mondo dell’innovazione. “Smart&Hack vuole promuovere un ecosistema innovativo per la città del futuro – ha spiegato Alessia Scarpa, responsabile dell’innovazione dell’agenzia per il lavoro Risorse –. La competizione permetterà di sostenere l’innovazione intelligente, sostenibile e inclusiva”.

In questa direzione vanno le quattro sfide lanciate dalle imprese che operano in Italia: Avio chiederà ai giovani di ideare un programma di attrazione e ingaggio dei talenti; Dea Capital farà concentrare gli studenti su come valorizzare e comunicare le politiche ESG promosse nell’ambito del settore immobiliare; Fondazione EuroRoma 2024 lancerà la sfida su una campagna di comunicazione che includa un’app per la gestione dell’evento sportivo; Zucchetti, infine, richiederà ai partecipanti di ideare dei ‘supereroi0 che mettano ordine al caos della smart city, aiutando le persone a ritrovare l’equilibrio perduto tra vita privata e lavoro e a prendersi cura delle città.

“Creare un network di giovani talenti è una sfida stimolante e di valore. Con l’appuntamento di Roma desideriamo sviluppare nuove sinergie tra le istituzioni pubbliche e private, dando la possibilità a tanti giovani di entrare in contatto con aziende d’eccellenza e di avviare percorsi professionali”, ha commentato Marco Pagano, CEO di Risorse. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 aprile tramite il sito: https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-roma-2023/. A giudicare i lavori sarà una giuria qualificata di professionisti dell’innovazione.