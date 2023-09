Università: Zingaretti (Pd), ‘governo non ha fatto niente per caro affitti studenti’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Tra alcuni giorni cominceranno le lezioni in gran parte degli atenei italiani. L’aumento dei prezzi ha ulteriormente aggravato il problema della sostenibilità agli studi per molte famiglie. Il caro affitti per gli studenti è il caso più emblematico. Per molte ragazze e ragazzi questo significherà aumento dell’incertezza nel proprio percorso formativo e quindi un aumento delle disuguaglianze. In questo quadro e con l’avvicinarsi dell’inizio delle lezioni, cosa ha fatto a oggi il governo Meloni per il caro affitti? Niente”. Lo scrive sui suoi profili social il deputato dem Nicola Zingaretti.