Urbanistica: assessore Torino Mazzoleni indagato in quattro fascicoli a Milano

6 Marzo 2025

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Paolo Mazzoleni, assessore all’Urbanistica di Torino, risulta indagato in qualità di progettista o ex componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano in quattro fascicoli della procura meneghina su abusi edilizi e falsi su altrettanti progetti immobiliari. E’ quanto si rileva dagli atti d’indagine che ieri hanno portato all’arresto dell’architetto ed ex dirigente comunale Giovanni Oggioni. Dall’ordinanza eseguita ieri risulta che Mazzoleni è indagato, in concorso con l’ex vicepresidente della Commissione paesaggio Oggioni e altri, per il Lambrate Twin Palace di via Sbodio, a Milano. Il nome del progettista Mazzoleni era già emerso in altri tre fascicoli riguardanti presunti abusi edilizi: per la palazzina in piazza Aspromonte, per l’area Scalo House dove è previsto uno studentato e per le Residenze Lac di via Cancano.