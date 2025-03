Urbanistica: domani interrogatorio ex dirigente Oggioni davanti a gip Milano

6 Marzo 2025

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Sarà sentito domani, venerdì 7 marzo, dal giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini l’architetto Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, da ieri agli arresti domiciliari – nell’inchiesta sull’urbanistica – per corruzione, falso e depistaggio. La presunta corruzione – per circa 300 mila euro – si sarebbe realizzata con l’assunzione della figlia nella società immobiliare AbitareIn e con una consulenza pagata da Assimpredil Ance Milano in cambio di presunte agevolazioni di alcune pratiche edilizie.

Inoltre, l’aver omesso di essere in palese conflitto di interesse, costa a Oggioni l’accusa di falso contestata dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. L’architetto dovrà anche difendersi dall’accusa di depistaggio per il sospetto di aver cancellato alcune prove. Non risultano ancora fissati, invece, gli interrogatori degli altri tre indagati per i quali la Procura ha chiesto misure interdittive. Con tutta probabilità dovrebbero tenersi la prossima settimana.