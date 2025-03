Urbanistica: gip, ‘Oggioni cerniera occulta tra amministrazione e interessi privati’

5 Marzo 2025

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Giovanni Oggioni, l’architetto ed ex dirigente del Comune di Milano finito ai domiciliari per corruzione, falso e depistaggio in un’inchiesta sull’urbanistica, ha usato il suo ruolo di vice presidente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino, come “cerniera occulta tra l’amministrazione e gli interessi dei privati”. Lo sostiene il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini che ha respinto la richiesta del carcere avanzata dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. Ne è prova, ad esempio, “l’aver brigato per pilotare le candidature e le nomine dei componenti della commissione per il paesaggio da rinnovare”.

Le indagini “hanno disvelato l’esistenza di un consolidato sistema di corruttela commistione tra interessi pubblici e privati, incentrato – tra gli altri – sulla figura di Giovanni Oggioni e la Commissione Paesaggio. In pratica, grazie alla presenza di Oggioni all’interno dell’organismo (interamente composto da professionisti operanti sul territorio di Milano), importanti costruttori privati potevano ottenere informazioni, anticipazioni e un occhio di riguardo per le pratiche di interesse” scrive il giudice nell’ordinanza di custodia cautelare. “Tutto ciò era accompagnato da un disinvolto rilascio di titoli edilizi illegittimi, preceduto da mistificazioni e omissioni disseminate in maniera strumentale, nonché da un sistematico aggiramento delle norme morfologiche di settore e delle procedure previste dalla legge per garantire il vaglio da parte della Giunta regionale” si legge nel provvedimento.

Il canale del convenzionamento privato, la manipolazione terminologica, l’istituzione della Commissione Paesaggio e il conferimento a quest’ultima di poteri discrezionali- non previsti dalla normativa primaria e secondaria – hanno stravolto i termini della pianificazione urbanistica meneghina, concentrandola in capo a un ristretto gruppo di potere, assai permeabile alle pressioni delle lobbies costruttrici”. Per quanto riguarda Oggioni “il sistema corruttivo è rodato, remunerativo, e da difendere a oltranza”. L’architetto “ha premuto affinché, in occasione del rinnovo della Commissione Paesaggio (insediata il 7 gennaio 2025), venisse data continuità alla linea seguita dalla composizione precedente, ottenendo, nei fatti, che diversi membri (4 su 15, quasi un terzo) venissero riconfermati. Oltre a ciò, si è visto come Oggioni avesse orientato tutte le nomine, attingendo a un bacino di soggetti graditi e in modo tale da estromettere, o comunque arginare, candidature scomode”.