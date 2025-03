Urbanistica: indagata Assimpredil-Ance Milano, consulenza di 178mila euro a Oggioni

5 Marzo 2025

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Assimpredil-Ance Milano e la società immobiliare Abitare In risultano indagate in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell’inchiesta milanese sull’urbanistica che ha portato ai domiciliari l’architetto Giovanni Oggioni, in qualità di vice presidente della commissione per il Paesaggio di Palazzo Marino.

In particolare, secondo quanto emerge nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, alla società immobiliare viene contestato di “non aver rilevato l’evidente conflitto di interessi tra Oggioni dirigente del Sue di Milano e poi vice presidente delle commissione per il Paesaggio e la figlia (non indagata, ndr) remunerata (circa 124mila euro) quale stabile collaboratrice dell’impresa” dal 2020 a oggi.

Per Assimpredil-Ance Milano, invece, la contestazione riguarda il “non aver rilevato – si legge nel provvedimento – l’evidente conflitto di interessi di Oggioni incaricato di un contratto di consulenza pluriennale del valore di 178.000 euro” (quasi 179mila secondo la cifra indicata nel sequestro preventivo), dal novembre 2021 e ancora in essere. La procura di Milano ha chiesto il sequestro preventivo di circa 300 mila euro come profitto del reato contestato all’architetto arrestato.