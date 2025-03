Urbanistica: procura Milano acquisisce note su conflitto interesse degli ultimi 10 anni

6 Marzo 2025

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiesto al Comune – nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica – la consegna delle dichiarazioni e delle comunicazioni (previste per legge) concernenti “l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali”, sottoscritte da Giovanni Oggioni (arrestato ieri per corruzione), sia riguardo l’incarico di direttore del Sportello unico per l’edilizia (Sue), che per quello di componente della Commissione per il paesaggio; dell’ex dirigente Franco Zinna; degli indagati Andrea Viaroli e Carla Carbone e “di tutti i membri delle Commissioni per il paesaggio, a partire almeno dal 2015 in poi”, ossia delle quattro commissioni (compresa l’attuale) che si sono succedute nel corso degli ultimi dieci anni.

Per la procura, si legge nel provvedimento, è “altrettanto necessario completare (aggiornandole sino alla data odierna) le acquisizioni dei ‘verbali delle riunioni cosiddette di staff’, nonché i verbali della Commissione attuazione nuovo Pgt e la relativa determina del 23 luglio 2020, nonché del ‘Gruppo di lavoro’ istituito in seno all’Area Rigenerazione Urbana”, a partire dal primo giugno 2024 a oggi.