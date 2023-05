Urso: “Golden Power per garantire l’interesse nazionale”

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo utilizzato spesso la Golden Power in queste settimane, lo ha fatto anche il governo Draghi lodevolmente. Noi lo abbiamo fatto quasi esclusivamente non per vietare qualcosa ma per indirizzare e garantire l’interesse nazionale, non per vietare perché la nostra concezione è di uno Stato che consente secondo un preciso indirizzo strategico a tutela del nostro interesse nazionale e io penso che questo sia ben compreso dagli *investitori* stranieri che incoraggio a fare di più nel nostro paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso dell”annual meeting advisors board, investitori esteri, le imprese globali nel mondo che verrà’ che si è svolto presso l’università Luiss di Roma.

Il ministro ha poi annunciato che “siamo in condizione di dirvi che dal prossimo anno scolastico 2024-2025, sperando che le Regioni siamo d’intesa con noi, partirà il liceo del made in Italy nei principali distretti industriali italiani legati alle loro specificità”.