Usa: 11 ricoverati dopo turbolenza su volo Delta Milano-Atlanta

Agosto 30, 2023

Washington, 30 ago. (Adnkronos) – Un volo Delta partito da Milano ha subito una grave turbolenza mentre si stava avvicinando all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, e dopo l’atterraggio 11 persone sono state trasferite in ospedale. Come riferisce la Federal Aviation Administration l’Airbus A350, decollato da Milano, è atterrato dopo aver incontrato una turbolenza a circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto. Il velivolo trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Tra i feriti vi sono sia passeggeri che membri dell’equipaggio del volo Delta 175. Non è ancora chiaro se fra i ricoverati ci siano feriti in gravi condizioni e quale sia la loro nazionalità. Questo peraltro, ricorda la Cbs, è solo l’ultimo di una serie di incidenti quest’anno in cui passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimasti feriti per le forti turbolenze incontrate in volo.

Una persona è morta a marzo quando un jet Bombardier CL30 in volo dall’aeroporto di Dillant-Hopkins nel New Hampshire all’aeroporto Leesburg Executive in Virginia ha incontrato gravi turbolenze. Quel volo è stato costretto a dirottare all’aeroporto internazionale Bradley di Windsor Locks, nel Connecticut.

Diverse persone sono state ricoverate in ospedale in un altro incidente di marzo dopo che un volo Lufthansa da Austin a Francoforte, in Germania: ha incontrato una turbolenza ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Dulles in Virginia. Il giorno dopo, circa 20 passeggeri e membri dell’equipaggio del volo Condor da Francoforte a Mauritius sono rimasti feriti a causa di una turbolenza.