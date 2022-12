Usa: 28 morti a causa della tempesta artica, 250mila persone senza elettricità

Dicembre 25, 2022

Washington, 25 dic. (Adnkronos) – La tempesta artica sta continuando a imperversare sulla maggior parte degli Stati Uniti continentali anche nel giorno di Natale. I meteorologi l’hanno definita un “pericolo potenziale per la vita”, che ha già causato 28 morti e 250mila persone senza elettricità. I funzionari hanno avvertito che il numero di vittime potrebbe aumentare poiché il fenomeno artico persiste sui due terzi degli Stati Uniti orientali.

“In alcune zone, stare all’aperto potrebbe portare al congelamento in pochi minuti”, ha avvertito il National Weather Service (NWS) in un bollettino . Il servizio ha consigliato a chiunque viaggi o esca di “prepararsi al freddo estremo vestendosi a strati, coprendo la maggior parte possibile della pelle e portando in macchina i kit di sicurezza invernale”.

La tempesta, che si estende dai Grandi Laghi vicino al Canada al Rio Grande lungo il confine con il Messico, ha provocato vittime in Colorado, Kansas, Oklahoma, Nebraska, New York e altri stati. Tra le più colpite, la città di Buffalo, dove due giorni di forti nevicate e forti venti hanno creato condizioni che secondo i funzionari locali sono probabilmente le più gravi dal 1977.