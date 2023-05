Usa: 3 morti in sparatoria durante raduno motociclistico nel New Mexico

Maggio 28, 2023

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – Diverse persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco e almeno tre sono rimaste uccise durante un raduno motociclistico a Red River, nel New Mexico. Lo ha riferito alla CNN il sindaco della città Linda Calhoun, aggiungendo che cinque persone sono rimaste ferite. Uno dei feriti è stato trasportato in aereo in un ospedale di Denver, dichiarato la polizia di stato del New Mexico.

“Tutte le persone coinvolte nella sparatoria erano membri di gruppi di motociclisti e al momento sono in custodia della polizia”, ha detto ancora il sindaco. La sparatoria è avvenuta durante il Red River Memorial Day Motorcycle Rally, raduno annuale che attira decine di migliaia di persone nella Main Street della città per il fine settimana del Memorial Day.