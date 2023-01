Usa: a dicembre prezzi produzione -0,5%, cala più di stime

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – A dicembre i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono scesi dello 0,5% rispetto al mese precedente, un dato migliore delle stime che prevedevano un -0,1%. Il risultato comunicato dallo U.S. Bureau of Labor Statistics – che porta l’aumento annuale al 6,2% – segue la crescita congiunturale dello 0,2% registrata a novembre (quando il dato tendenziale era al 7,4%). Su base non rettificata, l’indice della domanda finale è aumentato del 6,2 per cento nel 2022 dopo essere salito del 10,0 per cento nel 2021.