Usa: a ottobre inflazione rallenta al 3,2%, più lontana ‘stretta’ Fed

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. -(Adnkronos) – A ottobre l’inflazione negli Stati Uniti rallenta ancora al 3,2% annuo e Wall Street vede allontanarsi l’ipotesi – pur remota – di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed. Il dato del mese scorso sui prezzi al consumo rappresenta un calo di 0,5 punti sul 3,7% di settembre ed è il primo calo del dato annuale negli ultimi tre mesi. Su base mensile, i prezzi sono rimasti stabili rispetto al +0,4% del mese precedente. Il valore è inferiore alle stime degli economisti che avevano previsto una crescita dei prezzi al 3,3% annuo e un +0,1% mensile.

Più altro – ma anche questo in rallentamento – il dato dell’inflazione ‘core’, cioè depurata delle voci più volatili come cibo ed energia, aumentato del 4,0% annuo e dello 0,2% mensile. Il dato ‘core’ peraltro è quello più attentamento monitorato dalla Federal Reserve e proprio questa frenata spinge in positivo l’indice Dow Jones (al momento a quota 34.337 punti).