Usa: accordo con Filippine per accesso a basi militari vicino a Taiwan

Febbraio 2, 2023

Washington, 2 feb. (Adnkronos) – Le Filippine hanno concesso agli Stati Uniti un accesso esteso alle proprie basi militari, rafforzando notevolmente la presenza di Washington vicino al Mar Cinese Meridionale e a Taiwan in un momento di crescente preoccupazione per una possibile l’aggressione cinese. Washington avrebbe accesso a quattro basi militari aggiuntive in “aree strategiche del Paese”, ha dichiarato il Dipartimento della difesa nazionale delle Filippine, senza specificare le posizioni.

L’accesso alle basi militari filippine colmerà una lacuna cruciale nel posizionamento degli Stati Uniti nella regione, affermano gli analisti, e consentirà loro di monitorare meglio l’attività cinese nel Mar Cinese Meridionale e vicino a Taiwan. La firma è stata stipulata nell’ambito di un accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (Edca) che consente agli Stati Uniti l’accesso alle basi filippine per l’addestramento congiunto, lo stoccaggio di attrezzature e rifornimenti e la costruzione di strutture militari, anche se non per stabilire una presenza permanente. Gli Stati Uniti hanno già accesso a cinque siti.

Nella sua dichiarazione, il Dipartimento della difesa nazionale delle Filippine ha affermato che Washington stanzierà più di 82 milioni di dollari per investimenti infrastrutturali nelle cinque basi precedenti a cui aveva accesso. “L’alleanza filippino-statunitense ha superato la prova del tempo e rimane corazzata”, si legge nella dichiarazione.