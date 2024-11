Usa: Antoniozzi (Fdi), ‘felice per Trump, speriamo porti la pace’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Anche io avrei votato Trump ma avrei rispettato Harris. Siamo amici degli americani da sempre e ci auguriamo che la vittoria di Trump contribuisca, come ha promesso, a riportare la pace nel mondo. È sbagliato interpretare queste elezioni in chiave italiana. Sono elezioni americane e bisogna rispettare la volontà del popolo. Centrodestra e centrosinistra italiani non c’entrano. L’auspicio è che la nuova presidenza porti a un cessare il fuoco a Kiev e nel Medioriente”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.