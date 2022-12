Usa: assalto al Congresso, Trump accusato di cospirazione

Dicembre 23, 2022

Washington, 13 dic. (Adnkronos) – La commissione del Congresso che indaga sull’attacco dello scorso anno al Campidoglio degli Stati Uniti ha accusato l’ex presidente Donald Trump di “cospirazione in più parti” per ribaltare la sua sconfitta elettorale tre mesi prima. In un rapporto finale di 845 pagine sull’attacco, il comitato ristretto della Camera che ha indagato sull’insurrezione del 6 gennaio 2021 non solo attribuisce la colpa dell’assalto al Congresso direttamente all’ex presidente, ma raccomanda inoltre di escludere Trump dalle cariche pubbliche in futuro.

“Queste prove hanno portato a una conclusione prioritaria e diretta: la causa centrale del 6 gennaio era un uomo, l’ex presidente Donald Trump, seguito da molti altri. Nessuno degli eventi del 6 gennaio sarebbe accaduto senza di lui”, afferma il rapporto basato su oltre 1.000 interviste, documenti raccolti tra cui e-mail, messaggi, tabulati telefonici e un anno e mezzo di indagini. In 18 mesi, il comitato ha tenuto 10 udienze pubbliche e ha ascoltato più di 1.000 testimoni, tra cui funzionari e personale dell’amministrazione Trump, membri della famiglia Trump, agenti di polizia del Campidoglio, rivoltosi, membri della milizia e altro ancora.