Settembre 19, 2022

Washington, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024.

“E’ troppo presto per prendere quel tipo di decisione”, ha detto Biden durante un’intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che “resta da vedere” se si candiderà per la rielezione.