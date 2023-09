Usa: Biden martedì in Michigan per ‘unirsi a picchetto’ sciopero Uaw

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – Dopo l’invito ricevuto in giornata da Shawn Fain, il leader del sindacato metalmeccanico Uaw il presidente americano Joe Biden ha annunciato che martedì prossimo si recherà in Michigan per “unirsi al picchetto” con i membri degli United Automobile Workers che da una settimana sono in sciopero contro le principali case automobilistiche. La conferma è arrivata dallo stesso Biden e rappresenta una inedita dimostrazione di sostegno della Casa Bianca a uno di quelli che è fra gli scioperi più ‘sentiti’ degli ultimi decenni .

“Martedì andrò nel Michigan per unirmi al picchetto e essere solidale con gli uomini e le donne della U.A.W. mentre combattono per una giusta quota del valore che hanno contribuito a creare”, ha scritto Biden su Twitter. Il viaggio presidenziale è in calendario un giorno prima dell’arrivo nel Michigan di Donald Trump, che ha pianificato un discorso diretto proprio ai lavoratori del settore.

Oggi peraltro Fain aveva annunciato l’espansione delle astensioni dal lavoro degli iscritti alla U.A.W.: gli scioperi ora riguardano 38 stabilimenti di assemblaggio e centri di distribuzione in 20 stati, di cui sei – Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, North Carolina e Georgia – sono visti come stati in bilico e quindi cruciali nelle presidenziali del 2024.