Usa: Biden, ‘mostrato a Cina che se minaccia nostra sovranità proteggiamo America’

Febbraio 8, 2023

Washington, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) – “Come abbiamo mostrato la scorsa settimana, se la Cina minaccia la nostra sovranità, noi agiremo per proteggere il nostro Paese. E lo abbiamo fatto”. Così Joe Biden nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato la notte scorsa al Congresso ha fatto riferimento alla vicenda del pallone spia cinese che gli Stati Uniti hanno abbattuto sabato scorso sull’Atlantico dopo che per giorni aveva sorvolato il territorio americano.

Nel suo discorso, il presidente americano ha ricordato comunque che nel suo incontro con Xi Jinping lo scorso novembre a Bali ha chiarito che gli Stati Uniti cercano “competizione non conflitto” con Pechino. “Non ci scuseremo per investire per rendere l’America più forte – ha continuato – investire per l’innovazione americana, in industrie che definiranno il nostro futuro e che il governo cinese intende dominare”.

Riconoscendo che si devono fronteggiare gravi sfide nel mondo, Biden ha ribadito però che “negli ultimi due anni le democrazie sono diventate più forti, non più deboli, mentre le autocrazie sono diventate più deboli, non più forti”. “Gli alleati hanno aumentato l’impegno, spendendo di più e facendo di più – ha aggiunto – ponti si sono creati tra quelli del Pacifico e dell’Atlantico”. “E’ quelli che hanno scommesso contro l’America stanno capendo quanto si sbagliassero – ha concluso – non è mai un bene scommettere contro l’America”.