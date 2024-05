Usa: Biden, ‘Trump usa linguaggio di Hitler, non quello dell’America’

22 Maggio 2024

Washington, 22 mag. (Adnkronos/Dpa) – Donald Trump usa lo stesso “linguaggio di Hitler”, che “non è quello dell’America”. E’ la reazione di Joe Biden dopo il video condiviso da Trump con un riferimento a un “reich unito”. In una breve clip condivisa su X il presidente ha uno smartphone in mano e, riferendosi al filmato, afferma: “E’ sul suo account ufficiale? Wow”. Per Biden, Trump è interessato “solo al potere”.

Il video diffuso nelle scorse ore da Trump su Truth Social è stato poi rimosso e la spiegazione è stata che si è trattato di un errore. Il filmato ipotizzava un ritorno del tycoon alla Casa Bianca e mostrava finti titoli di giornale, compreso uno con il riferimento a “un reich unito”.

Biden non ha risparmiato attacchi al suo predecessore anche in occasione di un appuntamento della campagna elettorale a Boston. “La minaccia rappresentata da Trump è più grande nel secondo mandato rispetto a quanto fosse nel primo”, ha insistito il presidente, secondo il quale Trump “è un po’ impazzito”.