Usa: Bonelli, ‘ripensare a candidatura Biden contro peggiore espressione destra’

28 Giugno 2024

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Io penso che il fronte democratico avrebbe dovuto pensare sin dall’inizio se fosse opportuno candidare Joe Biden, perché davanti i dem non hanno solo un candidato repubblicano ma la peggiore espressione della destra globale”, con Donald Trump pronto “a mettere in discussione i diritti in termini civili, sociali e ambientali. Per questa ragione, sin dall’inizio i democratici avrebbero dovuto pensare a una candidatura diversa” piuttosto che a un bis per l’attuale inquilino della Casa Bianca. “Arrivati a questo punto non so se ci sono le condizioni di farlo, ma sarebbe auspicabile accadesse”. Così all’Adnkronos Angelo Bonelli, di Avs, a poche ore del confronto sulla Cnn tra Biden e Trump.