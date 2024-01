Usa: Calenda, ‘Conte non sa se stare con Trump o Biden, come può Pd considerarlo affidabile?’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Sono rimasto molto colpito ieri dal’incapacità di Giuseppe Conte di definire se è più vicino a Biden o a Trumnp e mi domando come il Pd possa considerare il M5S un partner affidabile, non solo per questo ma anche per questo”. Così il segretario di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa alla Camera dei deputati.