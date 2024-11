Usa: Calenda, ‘da cambiare approccio opposizioni anche in Italia’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Lezioni americane. 1. I continui allarmi democratici consolidano una curva minoritaria ma non smuovono la maggioranza del paese e non sono la strada per il successo elettorale”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

“2. Occorre occuparsi dei diritti (sociali) e delle prospettive di benessere della maggioranza e non parlare solo dei diritti delle minoranze, altrimenti si rimane minoranza. 3. Usare “il green” come slogan ideologico non considerando i costi sociali ed economici è un suicidio politico e produttivo -prosegue il leader di Azione-. 4. La sicurezza è un tema decisivo, trasversale e sempre più sentito. Liquidarlo come argomento reazionario e razzista è una beata fesseria. Se diminuisce il benessere i cittadini hanno paura di dover dividere una torta sempre più piccola con più persone per di più di altre nazionalità”.

“5. C’è una grande richiesta di soluzioni forti e incisive – presentate in modo diretto e netto – piuttosto che di vaghi appelli morali o peggio di pretesa di superiorità morale. A occhio c’è qualcosa da cambiare nell’approccio delle opposizioni anche in Italia”, conclude Calenda.