Usa: Casa Bianca, ‘Trump vuole che Harvard si scusi per palese antisemitismo’

15 Aprile 2025

Washington, 15 apr. (Adnkronos/Afp) – Donald Trump vuole che Harvard si “scusi” per non aver fatto abbastanza per combattere l’antisemitismo nel suo campus. Lo ha dichiarato la Casa Bianca, intensificando gli attacchi alla prestigiosa università per essersi rifiutata di soddisfare le richieste del governo. Il presidente degli Stati Uniti “vuole che Harvard si scusi. E Harvard deve scusarsi per il palese antisemitismo che si è verificato nel suo campus”, ha affermato Karoline Leavitt, portavoce dell’esecutivo statunitense.