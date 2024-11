Usa: Casellati, ‘Harris me nera? E’ un complimento, donna intelligente e più giovane’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Kamala Harris una Casellati nera? “L’ho trovato comunque come un complimento. Kamala è una donna intelligente e preparata con anche anni in meno di me, il che non guasta”. Così il ministro per le riforme e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al Salone della Giustizia.