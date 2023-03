Usa: clienti Svb e Signature Bank avranno accesso ai loro conti

Marzo 13, 2023

Washington, 13 mar. (Adnkronos) – L’amministrazione Biden ha garantito che i clienti della fallita Silicon Valley Bank (Svb) avranno da oggi accesso ai loro conti e potranno avere i loro soldi. Allo stesso modo, anche i correntisti della Signature Bank, chiusa dal governo, potranno contare su un accordo simile vedendosi restituiti i loro risparmi.

In una dichiarazione congiunta, il segretario al Tesoro Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) Martin J. Gruenberg hanno affermato che la Fdic unirà i clienti di Svb e Signature. La Fed metterà inoltre a disposizione ulteriori finanziamenti per le istituzioni finanziarie idonee per evitare future corse agli sportelli.

“Oggi sarà sicuramente un giorno stressante per molti nel settore bancario regionale, ma l’azione odierna riduce drasticamente il rischio di un ulteriore contagio”, hanno detto gli analisti di Jefferies Thomas Simons e Aneta Markowska in una nota ai clienti ieri sera. Dopo l’intervento del governo, i futures Dow sono saliti di quasi 300 punti, e dello 0,9% alla fine di domenica. I futures S&P 500 e Nasdaq sono saliti entrambi dell’1,3%. I mercati sono crollati di oltre il 3% giovedì e venerdì poiché gli investitori temevano ulteriori fallimenti bancari e rischi sistemici per il settore tecnologico.