Usa: Corte Suprema prolunga a mercoledì 19 sospensione bando a pillola abortiva**

Roma, 14 apr. -(Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sentenza emessa dal giudice Samuel A. Alito Jr., ha prolungato a mercoledì 19 la sospensione temporanea delle restrizioni sulla pillola abortiva assicurandone la disponibilità in attesa delle decisione – della stessa Corte – su una sospensione formale e di maggiore durata. Lo scrive il New York Times, spiegando che tale sospensione ha lo scopo di preservare lo status quo mentre i giudici studiano le memorie e le sentenze dei tribunali inferiori. Alito ha ordinato ai gruppi che contestano l’approvazione della pillola da parte della Food and Drug Administration di depositare la loro memoria entro martedì a mezzogiorno. La mossa segue la richiesta d’urgenza presentata questa mattina dall’amministrazione Biden che ha chiesto ai giudici di intervenire.