Usa: Cuperlo, ‘Trump come Covid? Condivido, finora pensavo fosse solo una m…’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – A quanto viene riferito, in Direzione Pd, Gianni Cuperlo ha rilanciato una definizione fatta da Nicola Zingaretti in un precedente intervento alla riunione, quando il capodelegazione dem in Ue ha detto che Trump è come un nuovo Covid. “Ho apprezzato e condivido la definizione, che ha fatto Zingaretti, di Trump come nuovo Covid … perché fino ad ora pensavo che fosse solo una merda”, avrebbe detto Cuperlo, secondo quanto riferito.