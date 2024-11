Usa: Di Giuseppe (Fdi), ‘vittoria Trump anche grazie a italoamericani, link con Meloni’**

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Trump ha vinto anche grazie all’apporto comunità italoamericana, che conta 16 milioni di anime e cha votato in maniera compatta per Trump. Gli italoamericani vedono un’affinità con Giorgia Meloni. Un legame culturale, di radici. Noi italoamericani ci siamo sentiti per la prima volta fieri e ben rappresentati da Meloni e questo ha un link sostanziale con Trump”. Lo dice all’Adnkronos il deputato di Fdi eletto nella circoscrizione Nord America, Andrea Di Giuseppe, membro del partito repubblicano Usa che ha seguito da vicino, dal comitato di Trump in Florida, l’esito delle presidenziali negli States.