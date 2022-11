Usa: diritto all’aborto, trionfano i sì al referendum in Michigan

Novembre 9, 2022

Washington, 9 nov. (Adnkronos) – In Michigan gli elettori hanno votato a favore del referendum per il diritto costituzionale all’aborto. Lo scrive il Washington Post parlando di ”grande vittoria per i sostenitori dei diritti dell’aborto” e della tutela della ”libertà dei diritti riproduttivi, incluso il diritto all’aborto, nella costituzione dello stato”.

“Oggi, il popolo del Michigan ha votato per ripristinare i diritti riproduttivi che ha avuto per 50 anni”, ha affermato Darci McConnell, portavoce di Reproductive Freedom for All. La misura segna una “vittoria storica per l’accesso all’aborto nel nostro stato e nel nostro paese – e il Michigan ha spianato la strada a futuri sforzi per ripristinare i diritti a livello nazionale”, ha affermato McConnell.