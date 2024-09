Usa: domani il dibattito, Harris si prepara anche a eventuali insulti di Trump (3)

9 Settembre 2024

(Adnkronos) – Harris si prepara al dibattito con Trump con la stessa meticolosità di quanto era procuratrice, sin da quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa, lo scorso 21 luglio. E ha parlato a lungo sia con Hillary Clinton, che con Biden.

La candidata democratica cercherà anche di dimostrare domani che è arrivato il momento che il Paese vada oltre l’era di Trump. Le esercitazioni pratiche sono coordinate da Karen Dunn, anche lei ex consigliera di Clinton in preparazione per i suoi dibattiti con Trump nel 2016.