Usa: ex portavoce Trump replica a Biden, ‘scegliere tra normalità e follia’

Febbraio 8, 2023

Washington, 8 feb. (Adnkronos) – “Come mamma di tre figli piccoli ho imparato a non credere a tutte le storie che sento: quindi scusatemi se non credo a praticamente nulla di quello che ho sentito stanotte dal presidente Biden. Dall’inflazione fuori controllo, alla criminalità violenta alla crisi pericolosa sul confine e le minacce della Cina, Biden e i democratici hanno tradito le aspettative”. Così Sarah Huckabee Sanders, l’ex portavoce di Donald Trump ora governatrice dell’Arkansas, ha affermato, nella replica dei repubblicani al discorso sullo stato dell’Unione di Joe Biden, che la scelta tra repubblicani e democratici è la scelta tra “normalità e follia”.

“E’ arrivato il momento di cambiare – ha aggiunto – stanotte riaffermiamo il nostro impegno per un’idea americana senza tempo: il governo esiste non per dominare il popolo ma per servirlo, i democratici vogliono dominarci con più controllo governativo, ma questo non è quello che siamo”.

La repubblicana ha poi messo in contrasto la sua giovane età con quella di Biden: “a 40 anni sono la governatrice più giovane del Paese, ad 80 anni lui è il presidente più anziano”, ha detto con un argomento però che evidentemente non piacerà al suo vecchio boss, Trump che avrà 78 anni al momento delle prossime elezioni presidenziali e che molto probabilmente alle primarie dovrà fare i conti con avversari più giovani.

Huckabee, che ha seguito le orme del padre che è stato governatore dell’Arkansas per oltre un decennio, ha anche giocato la carta dell’essere donna: “sono la prima donna a guidare il mio stato, lui è il primo uomo a cedere la presidenza ad una massa ultra liberal che non sa neanche dire cosa sia una donna”, ha affermato con un riferimento alla teoria gender, contro la quale è fortemente schierata. Descrivendo un’amministrazione Biden “completamente in ostaggio dell’estrema sinistra”, ha concluso che “la scelta ora è tra normalità e follia, è arrivato il momento di una nuova generazione di leader repubblicani”.