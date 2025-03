Usa: Gentiloni, ‘non si scherza con ordine mondiale, Trump rischia di indebolire Stati Uniti’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “C’è poco da scherzare con l’ordine mondiale. Grazie a quell’ordine, gli Stati Uniti sono stati forti finora. Se lo smonti il rischio è uscirne non più forti, ma più deboli. In un mondo lasciato alla logica del più forte, Trump rischia di faticare a dettare legge in un mondo così. Rischia di non dettare legge. Nè con Netanyau, nè con Putin”. Lo dice Paolo Gentiloni a In Mezz’ora su Rai3.