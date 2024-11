Usa: Harris a sorpresa nella sede del Comitato nazionale dei Democratici

5 Novembre 2024

Washington, 5 nov. (Adnkronos) – La vicepresidente Kamala Harris si è recata a sorpresa nella sede del Comitato Nazionale Democratico a Washington per ringraziare coloro che stanno telefonando per sostenere la sua campagna. La candidata democratica ha parlato al telefono con diverse persone e le ha incoraggiate ad andare a votare.

“Sto bene”, si è potuto sentire la Harris dire a un chiamante al telefono. “Volevo solo sapere come stai e assicurarmi che tu sappia dove puoi andare a votare oggi, se non l’hai già fatto”. “Grazie infinite e grazie per essere stati attivi nel partecipare a questo processo molto, molto importante e a fondamento della nostra democrazia… Non potremmo farcela senza persone come voi”.