Usa, il pallone finisce in giardino: spara a bimba e padre

Aprile 20, 2023

Washington, 20 apr. (Adnkronos/Washington Post) – Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire il pallone nel suo giardino, un uomo è uscito di casa sparando con un fucile, ferendo una bambina di 6 anni e suo padre. L’ennesimo, allucinante, incidente da nuovo ‘Far West’ americano è successo in North Carolina, dove la polizia sta ora dando la caccia al 24enne Robert Louis Singletary, che è stato incriminato per tentato omicidio, aggressione a mano armato e possesso abusivo di armi.

“Noi non conosciamo neanche quell’uomo, perché ha sparato a me e al mio papà?” ha detto la piccola, rimasta ferita al volto dal frammento di un proiettile, ai microfoni dei un’emittente locale. Quando Singletary ha iniziato a sparare contro i bambini, il padre è intervenuto per proteggerli e l’uomo l’ha inseguito, ferendolo alle spalle. “Ha guardato a mio marito e mia figlia e ha detto ‘vi voglio uccidere” racconta la moglie Ashley Hilderbrand, mentre la nonna sotto choc ricorda che l’uomo ha sparato fino a quando non ha finito le pallottole.