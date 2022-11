Usa: il repubblicano McCarthy, ‘chiaro riprenderemo la Camera’

Novembre 9, 2022

Washington, 9 nov. (Adnkronos) – Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha dichiarato che il Gop si è assicurato abbastanza seggi per capovolgere il controllo della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. “Voglio ringraziare i milioni di sostenitori in questo Paese. E’ chiaro che riprenderemo la Camera”, ha affermato McCarthy, davanti ai suoi sostenitori che festeggiavano la sua vittoria in un collegio di Washington. “Se credete nella libertà, nel duro lavoro e nel sogno americano, questi risultati dimostrano che c’è posto per voi nel Partito Repubblicano”, ha aggiunto McCarthy.