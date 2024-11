Usa: leader insediamenti israeliani in Cisgiordania pregano per vittoria Trump

5 Novembre 2024

Ramallah, 5 nov. (Adnkronos) – In due distinti eventi in Cisgiordania, gli elettori repubblicani e i leader locali hanno pregato per la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Presso la Grotta dei Patriarchi a Hebron, il presidente del Consiglio di Har Hebron, Eliram Azulay, il presidente del Consiglio di Efrat, Dovi Shefler, e Marc Zell, presidente dei Repubblicani d’Oltremare Israele, erano tra i fedeli che si sono riuniti per la preghiera mattutina, a cui sono state aggiunte speciali benedizioni in onore del giorno delle elezioni.