Usa: Lupi, ‘con Italia rapporto solido ora Ue deve rafforzarsi’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La più grande democrazia del mondo ha scelto Donald Trump e la sua elezione segnerà un nuovo inizio nei rapporti con l’Europa, che dovrà essere in grado di affrontare la sfida e rafforzare il proprio ruolo strategico, sia in campo economico, sia nello scacchiere geopolitico. L’Italia è alleata e partner degli Stati Uniti e lavoreremo con il nuovo presidente per confermare e rafforzare questo storico e leale rapporto e per collaborare su temi di interesse globale come la sicurezza, la crescita economica e la difesa dei valori democratici”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi in questi giorni negli Stati Uniti per incontri istituzionali e con la comunità italiana.