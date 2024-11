Usa: M5S Europa, ‘vittoria Trump lezione per finti progressisti’**

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “A Donald Trump facciamo le nostre congratulazioni per la elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America. Le relazioni transatlantiche hanno conosciuto alti e bassi dal dopoguerra a oggi, ma hanno rappresentato e noi ci auguriamo che continuino a rappresentare un faro di libertà, democrazia, giustizia e pace nel mondo. Questi valori recentemente sono stati messi a dura prova da numerose sfide, in primis la guerra in Ucraina. Noi auspichiamo che gli Stati Uniti e l’Unione europea trovino la via per rafforzare il dialogo per tutelare gli interessi comuni e uno di questi è sicuramente la stabilità e la cessazione delle ostilità in Ucraina e in Medio Oriente”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“La vittoria netta di Trump aprirà una riflessione nelle forze politiche europee. È innanzitutto una lezione per tutti i finti progressisti liberisti e globalisti che hanno ammainato la bandiera della pace per sposare ogni spinta guerrafondaia. Il fronte progressista non deve temere una piattaforma in difesa dei ceti popolari, dei più poveri, delle masse dei lavoratori che non arrivano alla fine del mese. Solo così potremo togliere alle destre il consenso del voto popolare. L’esito delle elezioni americane rappresenta inoltre una sfida per la destra italiana ed europea. Quando Trump imporrà dazi sui prodotti Made in Italy vogliamo vedere i vari Meloni e Salvini esultare…”, conclude il M5S Europa.