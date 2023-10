Usa: Mattarella a Biden, ‘solidarietà per brutale violenza in Maine’**

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “L’Italia intera ha appreso con profonda tristezza la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Lewiston, in Maine, provocando molte vittime e ancor più numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica italiana e mio personale. Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie sconvolte da un gesto di così brutale violenza e auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.