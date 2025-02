Usa: Meloni, ‘avversari sperano Trump si allontani da noi, si sbagliano’**

22 Febbraio 2025

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi. Io lo conosco, e scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l’Europa come distante, lontana. Io vi dico: non è così”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla convention Cpac a Washington.