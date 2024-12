Usa: Meloni, ‘Ue sia pragmatica con Trump, prevenire guerre commerciali’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “E’ indispensabile mantenere un apporto una approccio pragmatico, costruttivo e aperto con la nuova amministrazione Trump sfruttando le aree di potenziale e fruttuosa cooperazione UE-USA e cercando di prevenire diatribe commerciali che certamente non farebbero bene a nessuno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre.